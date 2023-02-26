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Агафия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Пилняков Семён Фёдоров

Мать: ?

Бракосочетание
23.04.1800

Муж: Стефан Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1801

Сын: Павел Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Рождение ребёнка
23.03.1803

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1807

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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