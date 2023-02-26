Агафия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Пилняков Семён Фёдоров
Мать: ?
Бракосочетание
23.04.1800
Муж: Стефан Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1801
Сын: Павел Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
23.03.1803
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1807
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно