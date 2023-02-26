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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ефим Семёнов
Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Агафия Семёнова
Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1787
Сын: Яков Семёнов
Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Кодратий Семёнов
Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров