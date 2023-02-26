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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пилняков Павел Семёнов

Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Пилняков Тимофей Семёнов

Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пилняков Ефрем Семёнов

Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ефим Семёнов

Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Агафия Семёнова

Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
До 1787

Сын: Яков Семёнов

Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Кодратий Семёнов

Отец ребёнка: Пилняков Семён Фёдоров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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