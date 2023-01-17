Пилняков Семён Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ефим Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Агафия Семёнова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1787
Сын: Яков Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Кодратий Семёнов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно