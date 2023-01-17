Пилняков Семён Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилняков Семён Фёдоров

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Пилняков Павел Семёнов

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Пилняков Тимофей Семёнов

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пилняков Ефрем Семёнов

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ефим Семёнов

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Агафия Семёнова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1787

Сын: Яков Семёнов

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Кодратий Семёнов

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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