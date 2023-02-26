Варвара (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара (Фёдорова)

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Место рождения

д.Шарапово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шарапово
Бракосочетание
02.06.1835

Муж: Ефим Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1837

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Романов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1838

Сын: Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Романов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1840

Сын: Прохор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Романов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1846

Дочь: Ульяния Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Романов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1852

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Романов

д.Николинки Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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