Варвара (Фёдорова)
Место рожденияд.Шарапово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шарапово
Бракосочетание
02.06.1835
Муж: Ефим Романов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1837
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Романов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1838
Сын: Василий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Романов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1840
Сын: Прохор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Романов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1846
Дочь: Ульяния Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Романов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1852
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Романов
д.Николинки Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно