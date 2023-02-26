Ефим Романов
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Роман Андреев
Мать: ?
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1835
Жена: Варвара (Фёдорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1837
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1838
Сын: Василий Ефимов
Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1840
Сын: Прохор Ефимов
Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1846
Дочь: Ульяния Ефимова
Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1852
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)
д.Николинки Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно