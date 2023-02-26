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Ефим Романов

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Роман Андреев

Мать: ?

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1835

Жена: Варвара (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1837

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1838

Сын: Василий Ефимов

Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1840

Сын: Прохор Ефимов

Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1846

Дочь: Ульяния Ефимова

Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1852

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Варвара (Фёдорова)

д.Николинки Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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