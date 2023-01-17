Наконечная Устина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти17.12.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1871
Рождение ребёнка
29.10.1880
Дочь: Гриценко Анна Евстроповна
Отец ребёнка: Наконечный Евстроп Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
17.12.1907