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Наконечная Устина Ивановна

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Место рождения

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

17.12.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Бракосочетание
До 1871

Муж: Наконечный Евстроп Григорьевич

Рождение ребёнка
29.10.1880

Дочь: Гриценко Анна Евстроповна

Отец ребёнка: Наконечный Евстроп Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
17.12.1907
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