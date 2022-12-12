Гриценко (Наконечная) Анна Евстроповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко (Наконечная) Анна Евстроповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1880

Дата смерти

19.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1880

Отец: Наконечный Евстроп Григорьевич

Мать: Наконечная Устина Ивановна

Бракосочетание
1899

Муж: Гриценко Дмитрий Максимович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Гриценко Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Гриценко Дмитрий Максимович

Шабалинов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.05.1943
Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Вот как отозвался о смерти матери Ефим в своём письме ко мне: «…Получил письмо от Наташи. Сообщает, что в Ужанихе 19 мая умерла наша мама. Вечная память ей, она прожила длинную трудную трудовую жизнь,... Показать все
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