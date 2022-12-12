Гриценко (Наконечная) Анна Евстроповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1880
Дата смерти19.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1880
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
28.04.1908
Отец ребёнка: Гриценко Дмитрий Максимович
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.05.1943
Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Вот как отозвался о смерти матери Ефим в своём письме ко мне: «…Получил письмо от Наташи. Сообщает, что в Ужанихе 19 мая умерла наша мама. Вечная память ей, она прожила длинную трудную трудовую жизнь,... Показать все