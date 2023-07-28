Хильченко (Наконечная) Параскевия Евтсроповна
Место рождения
Дата рождения08.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1877
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Марфа Евсеевна
Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Хильченко Владимир Евсеевич
Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Евсеевна
Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хильченко Наталья Евсеевна
Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно