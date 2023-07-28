Хильченко (Наконечная) Параскевия Евтсроповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хильченко (Наконечная) Параскевия Евтсроповна

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

08.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1877

Отец: Наконечный Евстроп Григорьевич

Мать: Наконечная Устина Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
1897

Муж: Хильченко Евсей Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Марфа Евсеевна

Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Хильченко Владимир Евсеевич

Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Хильченко Федор Евсеевич

Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Евсеевна

Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Хильченко Наталья Евсеевна

Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Хильченко Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Хильченко Евсей Данилович

Шабалинов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно