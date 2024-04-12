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Кравченко Степан Иванович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Саченко Евфросинья Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кравченко Василий Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кравченко Никифор Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кравченко Агафья Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1785 ст.

Сын: Кравченко Иван Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кравченко Самуил Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кравченко Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Акулина Григорьевна

Смерть
После 1811
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