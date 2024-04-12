Кравченко Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Саченко Евфросинья Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кравченко Василий Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кравченко Никифор Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кравченко Агафья Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
14.09.1785 ст.
Сын: Кравченко Иван Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кравченко Самуил Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кравченко Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Акулина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1811