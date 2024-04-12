Кравченко Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
24.11.1798 ст.
Дочь: Кравченко Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Кравченко Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
24.03.1801 ст.
Дочь: Кравченко Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Кравченко Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кравченко Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Кравченко Анна Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно