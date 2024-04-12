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Кравченко Василий Степанович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кравченко Степан Иванович

Мать: Кравченко Акулина Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1798 ст.

Дочь: Кравченко Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Кравченко Анна Евстафьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1801 ст.

Дочь: Кравченко Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Кравченко Анна Евстафьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кравченко Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Кравченко Анна Евстафьевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Анна Евстафьевна

Смерть
Неизвестно
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