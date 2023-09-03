Кравченко (Матюха) Анна Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1798 ст.
Дочь: Кравченко Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кравченко Василий Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1801 ст.
Дочь: Кравченко Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Кравченко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кравченко Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Кравченко Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно