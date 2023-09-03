Кравченко (Матюха) Анна Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Матюха) Анна Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1798 ст.

Дочь: Кравченко Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кравченко Василий Степанович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1801 ст.

Дочь: Кравченко Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Кравченко Василий Степанович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кравченко Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Кравченко Василий Степанович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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