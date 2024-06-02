Кравченко (Таранчук) Акулина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти29.09.1794 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Саченко (Кравченко) Евфросинья Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кравченко Василий Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кравченко Никифор Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кравченко Агафья Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кравченко Самуил Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1785 ст.
Сын: Кравченко Иван Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кравченко Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Смерть
29.09.1794 ст.
Похороны
29.09.1794 ст.