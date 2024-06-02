Кравченко (Таранчук) Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Таранчук) Акулина Григорьевна

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1747

Дата смерти

29.09.1794 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Якименко (Таранчук) Григорий Иванович

Мать: Таранчук Ксения Петровна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Саченко (Кравченко) Евфросинья Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кравченко Василий Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кравченко Никифор Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кравченко Агафья Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кравченко Самуил Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1785 ст.

Сын: Кравченко Иван Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кравченко Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Смерть
29.09.1794 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
29.09.1794 ст.
Криски, Чернігівська область

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