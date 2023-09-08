Таранчук Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранчук Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

22.11.1798 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Кравченко Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Таранчук Ксения Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Таранчук Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Таранчук Ксения Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Таранчук Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Таранчук Ксения Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Таранчук Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Таранчук Ксения Петровна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранчук Ксения Петровна

Смерть
22.11.1798 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
22.11.1798 ст.
Криски, Чернігівська область
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