Таранчук Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти22.11.1798 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Кравченко Акулина Григорьевна
Мать ребёнка: Таранчук Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Таранчук Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Таранчук Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Таранчук Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Таранчук Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Таранчук Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Таранчук Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таранчук Ксения Петровна
Смерть
22.11.1798 ст.
Похороны
22.11.1798 ст.