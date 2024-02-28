Таранчук Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти23.12.1794 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кузменко Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Таранчук Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Таранчук Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Таранчук Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Кулшик Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Таранчук Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
10.04.1794 ст.
Сын: Таранчук Дионисий Фёдорович
Мать ребёнка: Таранчук Любовь Никифоровна
Смерть
23.12.1794 ст.
Похороны
24.12.1794 ст.