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Таранчук Фёдор Григорьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1763

Дата смерти

23.12.1794 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Таранчук Григорий Иванович

Мать: Таранчук Ксения Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кузменко Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Таранчук Любовь Никифоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Таранчук Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Таранчук Любовь Никифоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Кулшик Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Таранчук Любовь Никифоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.04.1794 ст.

Сын: Таранчук Дионисий Фёдорович

Мать ребёнка: Таранчук Любовь Никифоровна

Криски, Чернігівська область
Смерть
23.12.1794 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
24.12.1794 ст.
Криски, Чернігівська область
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