Сорокина Евдокия Липатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1868
Сын: Сорокин Константин Герасимов
Отец ребёнка: Сорокин Герасим Афанасьев
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно