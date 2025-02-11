(Сорокина) Дарья Герасимова
женский, родилась 1871, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла 04.04.1872, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
ОтецСорокин Герасим Афанасьев1826 г.р.
МатьСорокина Евдокия Липатова1827 г.р.
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Место
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Рождение
1871
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.04.1872
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область