(Сорокина) Дарья Герасимова 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сорокина) Дарья Герасимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1871, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла 04.04.1872, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Сорокин Герасим Афанасьев1826 г.р.
Мать
Сорокина Евдокия Липатова1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Сорокин Герасим Афанасьев

Мать: Сорокина Евдокия Липатова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
04.04.1872
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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