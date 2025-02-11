Сорокин Герасим Афанасьев
мужской, родился 1826, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецСорокин АфанасийДо 1803 г.р.
Супруги
Сорокина Евдокия Липатова1827 г.р.
Дети
Сорокин Никита Герасимов1849 г.р.
Сорокин Константин Герасимов18.05.1868 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Сорокин Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Липатова
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
18.05.1868
Сын: Сорокин Константин Герасимов
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Липатова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Сорокина) Дарья Герасимова
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Липатова
Смерть
Неизвестно