Сорокин Герасим Афанасьев 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин Герасим Афанасьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Сорокин АфанасийДо 1803 г.р.
Супруги
Сорокина Евдокия Липатова1827 г.р.
Дети
Сорокин Никита Герасимов1849 г.р.
Сорокин Константин Герасимов18.05.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сорокин Афанасий

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Евдокия Липатова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сорокин Никита Герасимов

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Липатова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

11 семья

Рождение ребёнка
18.05.1868

Сын: Сорокин Константин Герасимов

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Липатова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Сорокина) Дарья Герасимова

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Липатова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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