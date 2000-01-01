Крячко Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крячко Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Булах Григорий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Булах Ефим Варфоломеевич

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Булах Галина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Булах Александра Варфоломеевна

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Булах Даниил Варфоломеевич

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Булах Федор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Булах Василий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Варфоломей Демьянович

Смерть
Неизвестно
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