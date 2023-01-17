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Булах Ефим Варфоломеевич

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Место рождения

Переволочна, Кишенская волость, Кобелякский уезд

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Булах Варфоломей Демьянович

Мать: Крячко Елена Петровна

Переволочна, Кишенская волость, Кобелякский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Булах Александра Мефодьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Неизвестно Ефимовна

Мать ребёнка: Булах Александра Мефодьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булах Александра Мефодьевна

Смерть
?.01.1944
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