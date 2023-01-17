Булах Ефим Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Булах Варфоломей Демьянович
Мать: Крячко Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булах Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Булах Александра Мефодьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булах Неизвестно Ефимовна
Мать ребёнка: Булах Александра Мефодьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1944