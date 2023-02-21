Булах Александра Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулах Александра Мефодьевна

Булах Александра Мефодьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Булах Ефим Варфоломеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Неизвестно Ефимовна

Отец ребёнка: Булах Ефим Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Ефим Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
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