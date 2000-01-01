Булах Григорий Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах Григорий Варфоломеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Булах Варфоломей Демьянович

Мать: Крячко Елена Петровна

Рождение ребёнка
17.08.1928

Сын: Булах Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Булах Мария

Рождение ребёнка
14.09.1930

Дочь: Ищенко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Булах Мария

Рождение ребёнка
08.03.1935

Дочь: Булах Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Булах Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булах Мария

Смерть
Неизвестно
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