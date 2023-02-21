Загний (Булах) Галина Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Булах Варфоломей Демьянович
Мать: Крячко Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загний Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Загний Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Загний Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загний Иван Иванович
Смерть
Неизвестно