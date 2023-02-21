Загний (Булах) Галина Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загний (Булах) Галина Варфоломеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Булах Варфоломей Демьянович

Мать: Крячко Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загний Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Загний Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загний Валентин Иванович

Отец ребёнка: Загний Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загний Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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