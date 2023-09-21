Вагнер (Кайзер) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВагнер (Кайзер) Ева

Вагнер (Кайзер) Ева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1907

Дата смерти

10.08.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1907

Отец: Кайзер Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагнер Иосиф

Рождение ребёнка
08.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагнер Иосиф

Надлиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
04.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагнер Иосиф

Смерть
10.08.1956

Мы используем куки для улучшения работы сайта.