Вагнер (Кайзер) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1907
Дата смерти10.08.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1907
Отец: Кайзер Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1928
Рождение ребёнка
08.02.1931
Надлиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
04.08.1932
Смерть
10.08.1956