Юнг (Вагнер) Оттилия
женский, родилась 24.08.1928
ОтецВагнер Иосиф02.09.1902 г.р.
МатьВагнер (Кайзер) Ева24.02.1907 г.р.
Дети
Еремеева (Юнг) ЭммаНеизвестно г.р.
(Юнг) ЕленаНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1928
Отец: Вагнер Иосиф
Мать: Вагнер (Кайзер) Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юнг) Елена
Отец ребёнка: Юнг Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева (Юнг) Эмма
Отец ребёнка: Юнг Яков