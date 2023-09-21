Юнг (Вагнер) Оттилия 24.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юнг (Вагнер) Оттилия

Автор
ЮН
Носкова Ю.

женский, родилась 24.08.1928

Отец
Вагнер Иосиф02.09.1902 г.р.
Мать
Вагнер (Кайзер) Ева24.02.1907 г.р.
Дети
Еремеева (Юнг) ЭммаНеизвестно г.р.
(Юнг) ЕленаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1928

Отец: Вагнер Иосиф

Мать: Вагнер (Кайзер) Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнг Иосиф

Отец ребёнка: Юнг Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юнг) Ида

Отец ребёнка: Юнг Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнг Яков

Отец ребёнка: Юнг Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юнг) Елена

Отец ребёнка: Юнг Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева (Юнг) Эмма

Отец ребёнка: Юнг Яков

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