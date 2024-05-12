село Надлиманское, село Надлиманское, Одеська область (на 2018) — Familio

Надлиманское

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2260Францфельд (Караголь), кол. нем.при лимане Карагольском.382792418420Церковь римско-католическая. Каплица.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Грос-Либентальская волость
570. Фринцфельд (Гараголь), колония немцев, при Днестровском лимане, дворов 98, жителей 1742, церковь римско-католическая, школа

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Мариинская волость
село Михайловка, (Францфельд, Караголь) (сельское общество)137360356716

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17356Надлиманськеселоцентр сільської радир-н Овідіопольськийсільрада Надлиманська
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