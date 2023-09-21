Вагнер Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1902

Дата смерти

18.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1902

Отец: Вагнер Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагнер Ева

Рождение ребёнка
08.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагнер Ева

Надлиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
04.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагнер Ева

Смерть
18.08.1941
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Расстрелян
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