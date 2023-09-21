Вагнер Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1902
Дата смерти18.08.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1902
Отец: Вагнер Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1928
Рождение ребёнка
08.02.1931
Надлиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
04.08.1932
Смерть
18.08.1941
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Расстрелян