Нахаба (Цагойко) Параскева Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нахаба (Цагойко) Параскева Давидовна

Место рождения

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

18.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1823

Отец: Цагойко Давид Гаврилович

Мать: Цагойко-Безручко Екатерина Ивановна

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Богач Стефан Иванович

Отец ребёнка: Нахаба Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
20.01.1864

Сын: Богач Андрей Иванович

Отец ребёнка: Нахаба Иван Георгиевич

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно
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