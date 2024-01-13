Нахаба (Цагойко) Параскева Давидовна
Место рожденияд. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения18.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1823
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Нахаба Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
20.01.1864
Отец ребёнка: Нахаба Иван Георгиевич
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно