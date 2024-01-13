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Цагойко Давид Гаврилович

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Место рождения

д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

23.08.1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1823

Дочь: Нахаба Параскева Давидовна

Мать ребёнка: Цагойко-Безручко Екатерина Ивановна

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
23.08.1833
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
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