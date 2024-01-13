Цагойко Давид Гаврилович
Место рожденияд. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти23.08.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1787
д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1823
Дочь: Нахаба Параскева Давидовна
Мать ребёнка: Цагойко-Безручко Екатерина Ивановна
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
23.08.1833
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния