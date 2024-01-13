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Нахаба Иван Георгиевич

Место рождения

д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

10.09.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1820

Отец: Нахаба Георгий Иванович

Мать: Нахаба Евдокия Евсеевна

д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Богач Стефан Иванович

Мать ребёнка: Нахаба Параскева Давидовна

Рождение ребёнка
20.01.1864

Сын: Богач Андрей Иванович

Мать ребёнка: Нахаба Параскева Давидовна

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно
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