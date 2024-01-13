Нахаба Иван Георгиевич
Место рожденияд. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения10.09.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1820
Отец: Нахаба Георгий Иванович
Мать: Нахаба Евдокия Евсеевна
д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Нахаба Параскева Давидовна
Рождение ребёнка
20.01.1864
Мать ребёнка: Нахаба Параскева Давидовна
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно