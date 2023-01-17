Дмитрий (2) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий (2)

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Место рождения

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.05.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1820

Отец: Егор Федоров

Мать: Екатерина Григорьева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
?.01.1839

Жена: Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
06.10.1842

Сын: Дмитриев Ефим

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Никита Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1863

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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