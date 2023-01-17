Дмитрий (2)
Место рождения
Дата рождения07.05.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1820
Отец: Егор Федоров
Мать: Екатерина Григорьева
Бракосочетание
?.01.1839
Жена: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
06.10.1842
Сын: Дмитриев Ефим
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Никита Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Петр Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
10.03.1863
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Смерть
Неизвестно