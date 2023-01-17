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Дмитриев Ефим

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Место рождения

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1842

Отец: Дмитрий (2)

Мать: Наталья Яковлева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1860

Жена: Параскева Терентьева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1864

Дочь: Елена Ефимова

Мать ребёнка: Параскева Терентьева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1866

Сын: Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Параскева Терентьева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1869

Сын: Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Параскева Терентьева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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