Дмитриев Ефим
Место рождения
Дата рождения06.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1842
Отец: Дмитрий (2)
Мать: Наталья Яковлева
Бракосочетание
06.11.1860
Жена: Параскева Терентьева
Рождение ребёнка
04.05.1864
Дочь: Елена Ефимова
Мать ребёнка: Параскева Терентьева
Рождение ребёнка
02.07.1866
Сын: Андрей Ефимов
Мать ребёнка: Параскева Терентьева
Рождение ребёнка
13.03.1869
Сын: Алексей Ефимов
Мать ребёнка: Параскева Терентьева
Смерть
Неизвестно