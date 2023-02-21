Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Яков Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1839

Муж: Дмитрий (2) Егоров

Рождение ребёнка
06.10.1842

Сын: Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1863

Сын: Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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