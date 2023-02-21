Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Яков Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1839
Муж: Дмитрий (2) Егоров
Рождение ребёнка
06.10.1842
Сын: Ефим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Никита Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров
Рождение ребёнка
10.03.1863
Сын: Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (2) Егоров
Смерть
Неизвестно