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Горичев Викентий Николаевич

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Горичев Николай Дмитриевич

Мать: Горичева Улита Васильевна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.10.1877 ст.

Жена: Горичева (Кудряшева) Поликсения Ивановна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Горичев Николай Викентьевич

Мать ребёнка: Горичева (Кудряшева) Поликсения Ивановна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Горичева Анна Викентьевна

Мать ребёнка: Горичева (Кудряшева) Поликсения Ивановна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Горичев Василий Викентьевич

Мать ребёнка: Горичева (Кудряшева) Поликсения Ивановна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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