Горичев Викентий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
19.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Горичев Николай Викентьевич
Мать ребёнка: Горичева (Кудряшева) Поликсения Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Горичева Анна Викентьевна
Мать ребёнка: Горичева (Кудряшева) Поликсения Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горичев Василий Викентьевич
Мать ребёнка: Горичева (Кудряшева) Поликсения Ивановна
Смерть
Неизвестно