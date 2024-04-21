Горичева Улита Васильевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
1859
Сын: Горичев Викентий Николаевич
Отец ребёнка: Горичев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Горичева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Горичев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Горичева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Горичев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Горичев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Горичев Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно