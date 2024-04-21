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Горичева Улита Васильевна

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1858

Муж: Горичев Николай Дмитриевич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горичев Викентий Николаевич

Отец ребёнка: Горичев Николай Дмитриевич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Горичева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Горичев Николай Дмитриевич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Горичева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Горичев Николай Дмитриевич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Горичев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Горичев Николай Дмитриевич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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