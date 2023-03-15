Перфильев Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Сын: Перфильев Валерий
Мать ребёнка: Перфильева (Аксёнова) Евдокия
Рождение ребёнка
1956
Сын: Перфильев Геннадий
Мать ребёнка: Перфильева (Аксёнова) Евдокия
Смерть
Неизвестно