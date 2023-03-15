Перфильев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильев Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Перфильев Иннокентий

Мать: Перфильева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
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