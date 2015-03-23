(Иванова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1932
Дата смерти23.03.2015
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1932
Отец: Иванов Николай Алексеевич
Мать: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Валерий
Отец ребёнка: Соколов Николай
Работа или профессия
Неизвестно
40 лет на одном месте проработала в больнице № 8 г.Уфа Черниковка. выдавала больничные листы.
Рождение ребёнка
08.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Николай
Смерть
23.03.2015
Похороны
Неизвестно