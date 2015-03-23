(Иванова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1932

Дата смерти

23.03.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1932

Отец: Иванов Николай Алексеевич

Мать: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Валерий

Отец ребёнка: Соколов Николай

Работа или профессия
Неизвестно
40 лет на одном месте проработала в больнице № 8 г.Уфа Черниковка. выдавала больничные листы.
Рождение ребёнка
08.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Николай

Смерть
23.03.2015
Похороны
Неизвестно

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