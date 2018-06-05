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Соколов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Николай

Мать: (Иванова) Мария

Работа или профессия
Неизвестно
водитель от Бога и разбирался в авто, мог собрать и разобрать, но всю свою жизнь ни кем не работал. Стаж около 5 лет.
Рождение ребёнка
05.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.2018

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