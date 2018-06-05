Соколов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Николай
Мать: (Иванова) Мария
Работа или профессия
Неизвестно
водитель от Бога и разбирался в авто, мог собрать и разобрать, но всю свою жизнь ни кем не работал. Стаж около 5 лет.
Рождение ребёнка
05.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2018