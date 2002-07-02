Соколов Николай
Место рожденияуфа
Дата рождения27.02.1932
Дата смерти02.07.2002
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932
Отец: Соколов Иван Васильевич
Мать: Мария Павловна
уфа
Рождение ребёнка
08.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Валерий
Мать ребёнка: Мария
Работа или профессия
Неизвестно
зав. гаражом ХимПром г.Уфа Черниковка
Смерть
02.07.2002
Г.Уфа
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, Тимашево