Соколов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Николай

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Место рождения

уфа

Дата рождения

27.02.1932

Дата смерти

02.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932

Отец: Соколов Иван Васильевич

Мать: Мария Павловна

уфа
Рождение ребёнка
08.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Валерий

Мать ребёнка: Мария

Работа или профессия
Неизвестно
зав. гаражом ХимПром г.Уфа Черниковка
Смерть
02.07.2002
Г.Уфа
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, Тимашево