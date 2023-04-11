Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
09.12.1932

Дочь: (Иванова) Мария

Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич

Смерть
1942

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