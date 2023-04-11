Иванова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
09.12.1932
Дочь: (Иванова) Мария
Отец ребёнка: Иванов Николай Алексеевич
Смерть
1942