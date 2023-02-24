Буртаев осужден в 1848 г. Илья Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти21.03.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Дмитрий Трофимов
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Незаконнорожденный Прокофий (Ильич?)
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Дмитриевна
Смерть
21.03.1872