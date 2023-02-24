Буртаев осужден в 1848 г. Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буртаев осужден в 1848 г. Илья Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

21.03.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дмитрий Трофимов

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Незаконнорожденный Прокофий (Ильич?)

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Дмитриевна

Смерть
21.03.1872
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