Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Буртаев Осужден В 1848 Г. Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Трофимов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Трофимов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Карп Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Трофимов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ларион Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Трофимов

Смерть
Неизвестно
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