Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Буртаев Осужден В 1848 Г. Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Карп Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ларион Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Трофимов
Смерть
Неизвестно