(Прасковья Дмитриевна) Прасковья Матвеевна / Прасковья Дмитриевна
женский, родилась 1813
умерла 15.02.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Буртаев Илья Дмитриевич1814 г.р.
Дети
Дарья Ильинична1839 г.р.
Прокофий Ильин1850 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Буртаев Илья Дмитриевич
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Прокофий Ильин
Отец ребёнка: Буртаев Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ларкина (Буртаева) Федосья Ильина
Отец ребёнка: Буртаев Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Буртаева) Акулина Ильина
Отец ребёнка: Буртаев Илья Дмитриевич
Место жительства
1858
Смерть
15.02.1871