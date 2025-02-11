(Прасковья Дмитриевна) Прасковья Матвеевна / Прасковья Дмитриевна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

(Прасковья Дмитриевна) Прасковья Матвеевна / Прасковья Дмитриевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813

умерла 15.02.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Буртаев Илья Дмитриевич1814 г.р.
Дети
Дарья Ильинична1839 г.р.
Прокофий Ильин1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буртаев Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Буртаев Илья Дмитриевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Рождение ребёнка
1850

Сын: Прокофий Ильин

Отец ребёнка: Буртаев Илья Дмитриевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ларкина (Буртаева) Федосья Ильина

Отец ребёнка: Буртаев Илья Дмитриевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Буртаева) Акулина Ильина

Отец ребёнка: Буртаев Илья Дмитриевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
15.02.1871
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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