Перфильев Леонид Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти20.03.1958
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
13.11.1937
Сын: Перфильев Юрий Леонидович
Мать ребёнка: (Гуссар Перфильева) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
26.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гуссар Перфильева) Любовь Петровна
Смерть
20.03.1958