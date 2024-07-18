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Перфильев Леонид Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

20.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Перфильев Леонид Васильевич

Мать: (Калашникова Перфильева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
13.11.1937

Сын: Перфильев Юрий Леонидович

Мать ребёнка: (Гуссар Перфильева) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
26.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гуссар Перфильева) Любовь Петровна

Смерть
20.03.1958

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