Перфильев Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Перфильев Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Перфильев Леонид Леонидович
Мать ребёнка: (Калашникова Перфильева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Перфильева) Зинаида Леонидовна
Мать ребёнка: (Калашникова Перфильева) Александра Михайловна
Смерть
1942