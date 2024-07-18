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Перфильев Леонид Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Перфильев Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Перфильев Леонид Леонидович

Мать ребёнка: (Калашникова Перфильева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Перфильева) Зинаида Леонидовна

Мать ребёнка: (Калашникова Перфильева) Александра Михайловна

Смерть
1942

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