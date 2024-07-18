(Калашникова Перфильева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калашникова Перфильева) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Перфильев Леонид Леонидович

Отец ребёнка: Перфильев Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Перфильева) Зинаида Леонидовна

Отец ребёнка: Перфильев Леонид Васильевич

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