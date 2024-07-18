(Калашникова Перфильева) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Перфильев Леонид Леонидович
Отец ребёнка: Перфильев Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Перфильева) Зинаида Леонидовна
Отец ребёнка: Перфильев Леонид Васильевич