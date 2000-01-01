Полстьянова Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полстьянов Михаил Николаевич
Мать: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тершуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тершукова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Тершуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тершукова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Тершуков Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно