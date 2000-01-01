Полстьянова Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолстьянова Антонина Михайловна

Полстьянова Антонина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полстьянов Михаил Николаевич

Мать: Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тершуков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Тершуков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тершукова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Тершуков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тершукова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Тершуков Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close