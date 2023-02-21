Тершуков Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тершуков Николай
Мать: Вера Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полстьянова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тершукова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Полстьянова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тершукова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Полстьянова Антонина Михайловна
Смерть
Неизвестно