Полстьянов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолстьянов Михаил Николаевич

Полстьянов Михаил Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полстьянова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полстьянова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close