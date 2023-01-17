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Дилакторская (Юшкова) Александра Федоровна

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Место рождения

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Юшков Федор Иванович

Мать: Юшкова Анфиса Петровна

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дилакторская Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дилакторский Дмитрий Степанович

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дилакторская Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дилакторский Дмитрий Степанович

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Дилакторский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дилакторский Дмитрий Степанович

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дилакторский Дмитрий Степанович

Смерть
1877
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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