Дилакторская (Юшкова) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Юшков Федор Иванович
Мать: Юшкова Анфиса Петровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дилакторская Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дилакторский Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дилакторская Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дилакторский Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Дилакторский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дилакторский Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1877